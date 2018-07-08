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Славная охота: западная пресса оценила успехи российских футболистов
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Славная охота: западная пресса оценила успехи российских футболистов 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сборная России должна гордиться своей игрой на Чемпионате Мира-2018: таков общий тон мировых спортивных изданий.
Западные журналисты и спортивные аналитики восхищаются игрой российских футболистов. Итальянская «La Gazzetta dello Sport», эталон качественной спортивной журналистики, поражена характером команды.
«Гола Виды на сотой минуте матча оказалось недостаточно, чтобы сломить великую Россию», — пишет издание.
Французская «Lequipe» хвалит Станислава Черчесова за смелый и продуманный план на игру.
«Установки тренера сборной России заставили блестяще выглядевших до того хорватов, мучиться на поле», — резюмирует газета.
И даже едкие британцы сожалеют о вылете сборной России.
«The Guardian» сетует на то, что на этот раз, Боги пенальти отвернулись от нашей команды.
«Страна надолго запомнит этот по-настоящему героический поход", — говорится на страницах издания.
Встреча сборных команд России и Хорватии завершилась победой наших соперников в серии послематчевых пенальти. Игра проходил в Сочи, на стадионе «Фишт».
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