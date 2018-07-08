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Хорватский футболист отпраздновал победу словами «Слава Украине!» и объяснился
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Хорватский футболист отпраздновал победу словами «Слава Украине!» и объяснился 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией записал видео, в котором поприветствовал Украину.
«Слава Украине!» — крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: «Это победа за „Динамо“ и за Украину!»
Позже хорватский футболист назвал видеозапись шуткой, сообщает «Газета.Ru». «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — заявил Вида.
Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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