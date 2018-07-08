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Защитника «Спартака» рассматривают на роль игрока ФК «Ростов»
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Защитника «Спартака» рассматривают на роль игрока ФК «Ростов» 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
Шамсиддин Шанбиев занимается футболом с семи лет  Игрок второго состава «Спартака» Шамсиддин Шанбиев может стать новым футболистом ФК «Ростов». Шанбиев выступил на учебно-тренировочном сборе в составе желто-синих против сербского клуба «Раднички» и словацкого «Тренчин».
— 21-летний защитник «Спартака» отправился на просмотр в ФК «Ростов». Для Шанбиева трансфер в «Ростов» может стать первым в карьере, — сообщает «ФК Ростов сегодня».
Шамсиддин Шанбиев окончил академию «Спартак» по футболу и с 2015 года присоединился ко второму составу команды. Первые два сезона он выступал в роли полузащитника, затем его переставили на защиту. Шанбиев выступил в молодёжной сборной России на чемпионате Европы против Македонии.
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