Сборная не будет прежней: Игнашевич и Самедов объявили об уходе

Сергей Игнашевич решил завершить свою футбольную карьеру. Об этом он сообщает в видеоролике, опубликованном на страничке сборной страны в Twitter:

"…Сейчас у меня чувство радости и успокоения, заканчиваю на хорошей ноте" — говорит Сергей, и замечает, что если бы не чемпионат — ушел бы из большого футбола еще раньше.

Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY

— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

Тайны из своих дальнейших планов Сергей тоде не делает: «В декабре получают тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером».

Его коллега по команде, Александр Самедов , сообщил журналистам, что больше не будет играть в сборной.

"Что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную" — заявил футболист. Игрок "Спартака" выступает в национальной команде с 2011 года, на его счету — 523 матча и 7 голов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе «Фишт» и, тем самвм завершила выступление на турнире.

Теперь хорватам предстоит схватка со сборной Англии — это произойдет 11 июля в Москве. В другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».