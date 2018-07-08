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Сборная не будет прежней: Игнашевич и Самедов объявили об уходе
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Сборная не будет прежней: Игнашевич и Самедов объявили об уходе 

Пятый канал 12 часов назад
Фото: Пятый канал
Сергей Игнашевич решил завершить свою футбольную карьеру. Об этом он сообщает в видеоролике, опубликованном на страничке сборной страны в Twitter:
"…Сейчас у меня чувство радости и успокоения, заканчиваю на хорошей ноте" — говорит Сергей, и замечает, что если бы не чемпионат — ушел бы из большого футбола еще раньше.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY
— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Тайны из своих дальнейших планов Сергей тоде не делает: «В декабре получают тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером».
Его коллега по команде, Александр Самедов, сообщил журналистам, что больше не будет играть в сборной.
"Что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную" — заявил футболист. Игрок "Спартака" выступает в национальной команде с 2011 года, на его счету — 523 матча и 7 голов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе «Фишт» и, тем самвм завершила выступление на турнире.
Теперь хорватам предстоит схватка со сборной Англии — это произойдет 11 июля в Москве. В другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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