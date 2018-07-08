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Собака, ухаживающая за слепыми котятами, попала на видео на Южном Урале
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Собака, ухаживающая за слепыми котятами, попала на видео на Южном Урале 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Собака, ухаживающая за шестью слепыми котятами, попала на видео в Озёрске, роликом поделились в соцсети.
По словам автора видео, выброшенных кем-то котят нашли на дороге в районе одной из баз отдыха 4 июля. Женщина не смогла пройти мимо и приютила малышей, однако обратилась к другим горожанам с просьбой поскорее их забрать, поскольку у неё аллергия, а дома уже живёт питомец. Однако, как выяснилось позже, собака по кличке Белка была готова заботиться о котятах.
«Сегодня уже одну девочку пристроили. Я их кормлю детской смесью, они активно кушают. На наше удивление собака приняла котят, как своих и старательно их вылизывает и охраняет», — написала через некоторое время жительница города.
Ещё позже женщина сообщила, что ей удалось пристроить всех котят, и не последнюю роль в этом сыграло видео с участием Белки.
«Я и не думала, что вокруг столько неравнодушных людей. Все котята пристроены. Спасибо особое двум Катям, Олесе и Юле, которые не побоялись взять совсем крошечных малышей к себе. Ну и особую гордость испытываем за нашу собаку Белку, которая стала котятам заботливой мамой», — написала она.
Напомним, ранее южноуральцы обсуждали историю кота, который три дня провёл с пулей в голове.
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