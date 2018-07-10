Ещё
Юрий Жирков: «Мог перейти в „Краснодар“ этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Жирков: «Мог перейти в „Краснодар“ этим летом 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков в интервью «СЭ» признался, что мог перейти в «Краснодар» этим летом. 34-летний хавбек продлил контракт с петербургским клубом на один год 9 июня.
— Вы переподписали контракт с «Зенитом» прямо перед ЧМ-2018. Этому поспособствовал приход Сергея Семака? Он с вами связывался?
— Разговора с ним пока не было. Просто от клуба поступило предложение продлить контракт, я подумал и согласился. Был еще один вариант, но я решил, что лучше остаться в «Зените».
— Из «Краснодара»?
— (После паузы.) Да.
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В составе петербургского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок России. (Игорь РАБИНЕР)
Полностью интервью с Жирковым — здесь
Все о чемпионате России по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Команда Мексики прилетела в Самару на игру с Бразилией Сотрудница полиции была госпитализирована во время беспорядков после поражения Бельгии от Франции Дарио Срна: "России пора вернуть хорватам долг"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение