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Горечь поражения: как уфимцы отреагировали на вылет нашей сборной
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Горечь поражения: как уфимцы отреагировали на вылет нашей сборной 

ufa1.ru 7 часов назад
Фото: ufa1.ru
Чемпионат мира — главная радость любителей спорта в этом году, продолжается, но уже без сборной России. Наши ребята в упорной борьбе, доведя матч до серии пенальти не смогли повторить чудо как в матче с испанцами, и, к огромному сожалению, мы покидаем мундиаль. Ну хоть ехать далеко не надо, дома все таки. Как же отреагировали уфимцы на поражение нашей сборной? UFA1 составил небольшую подборку наших жителей, грустных и не очень, знаменитых и самых обычных. Смотрим.
То чувство, когда не хватило немного
Гузель с сыном явно огорчены, ведь надежда горела ярким огнем и эйфория прошлой победы еще свежа была в крови и тут такая досада.
И самое время переобуться! Болела как могла, говорит Гузель, но не сложилось, теперь верим во Францию до конца!
Публикация от Стас (@castertroymsk) 7 Июл 2018 в 2:15 PDT  Стас и компания конечно расстроились, все таки шанс был и не хватило то капельку, однако слезами горю не поможешь. И ребята попросту отправились убивать горе веселым времяпровождением.
Публикация от Стас (@castertroymsk) 7 Июл 2018 в 3:21 PDT  Ночь — самое время для картинга! Не горевать же до утра. И то верно!
Публикация от Максим Никерин (@mnikerin) 7 Июл 2018 в 2:01 PDT  Максим Никерин наглядно показывает как надо было бить по воротам, хоть и не с первого раза, но тоже хорошо. Черчесову стоит присмотреться, вдруг заиграет!
Публикация от Евгения Машко (@mashko_evgenia) 7 Июл 2018 в 2:41 PDT  Конечно же, уфимская красавица Евгения Машко тоже не осталась в стороне и утешила наших ребят. За игрой наблюдали всей семьей. Все таки нельзя терять надежду и нужно верить что сможешь победить даже монстров!
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