Наталья Водянова: «Первый гол был сказочным, второй начисто лишил голоса»

Наталья Водянова : «Первый гол был сказочным, второй начисто лишил голоса»Россия прощается со своей сборной на чемпионате мира. После проигрыша сборной Хорватии по пенальти в ¼ финала российские футболисты смогут участвовать в играх только как зрители.

Впрочем, реакция сотен тысяч болельщиков на игру с «братьями-славянами» оказалась на удивление доброжелательной. Подавляющее большинство россиян нисколько не винит сборную в проигрыше, а, напротив, благодарит за отличную игру.

«Я благодарна нашей команде за этот матч! — написала на своей странице в инстаграм Наталья Водянова. — Первый гол был сказочным, а второй просто снес башку и начисто лишил голоса. Братья-хорваты тоже играли достойно, удача улыбнулась им чуть шире, чем нам. И хотя мы проиграли в рулетку пенальти, осталось ощущение, что наша команда показала всему миру, что мы можем, когда сильно захотим. Спасибо, что играли за нас!»С мнением Натальи Водяновой согласны очень многие зрители.

«Пусть проиграли! Зато красиво как было, я кричала все время! Какие наши крутые парни!»

«Трудно поверить, но я горжусь нашей сборной по футболу!»

«Спустя 3 часа страсти поулеглись и я могу сказать… Это было хорошо! Команда подарила болельщикам весь спектр эмоций, для чего, собственно, и играют в футбол».

Пользователи соцсетей предлагают даже менять правила в футболе, чтобы победы и поражения были более «честными».

«Ощущение такое, что в футболе надо менять правила, чтобы результат отражал умение играть, красоту игры.

Хорваты обращались с мячом намного лучше, давили постоянно, но, поскольку щит мечом не пробивается, красотой игры дело и ограничилось.

А исход, вне зависимости от игры, решили несколько случайностей: рука хорвата, удар головой Фернандеса, а потом промах того же Фернандеса в серии пенальти. И вроде как с одной стороны победа досталась хорватам по справедливости, а с другой — совершенно случайно».

Есть и еще один момент: если раньше россияне были не против покритиковать свою страну и тем более — футбольную сборную (и в некоторых кругах это считалось прогрессивным), то сейчас уважение к стране и сборной намного повысилось:

«Только за сегодня с удовольствием заблокировал сотню …, которые ненавидят мою Родину. И за то, что такие вылезают на эмоциях, — спасибо и соцсетям, и ЧМ, и всем остальным выявляющим сущность факторам».

Но и негатива к Хорватии тоже нет. Напротив, президент страны Колинда Грабар-Китанович стала всеобщей любимицей. На ее странице в Фейсбуке россияне ставят ей лайки и выражают свое восхищение.

Пожалуй, единственное, о чем они сожалеют — это о том, что чемпионат скоро закончится.

«А какие теперь цели в жизни?))) мы так долго готовились к чемпионату, так ждали, что теперь утром проснулся и думаешь: а что там сегодня? Завтра?»