Болельщик сделал татуировку с Овечкиным, поднимающим Кубок Стэнли

Фанат «Вашингтон Кэпиталз» сделал себе татуировку на правой руке в честь завоевания клубом Кубка Стэнли.

На татуировке изображён капитан «столичных» Александр Овечкин , который поднимает над головой главный трофей Национальной хоккейной лиги. Под ним находится логотип клуба с годом завоевания Кубка Стэнли.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» журналистки Washington Post Изабель Хуршудян.

Напомним, вчера, 7 июля, Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.