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Болельщик сделал татуировку с Овечкиным, поднимающим Кубок Стэнли
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Болельщик сделал татуировку с Овечкиным, поднимающим Кубок Стэнли 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Фанат «Вашингтон Кэпиталз» сделал себе татуировку на правой руке в честь завоевания клубом Кубка Стэнли.
На татуировке изображён капитан «столичных» Александр Овечкин, который поднимает над головой главный трофей Национальной хоккейной лиги. Под ним находится логотип клуба с годом завоевания Кубка Стэнли.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» журналистки Washington Post Изабель Хуршудян.
Напомним, вчера, 7 июля, Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.
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