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​Вида: «Я люблю русских и украинцев»
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​Вида: «Я люблю русских и украинцев» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил видео, в котором произнёс: «Слава Украине».
— Это значит, что вы посвящаете победу Украине?
— Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского «Динамо».
— Многие россияне не поняли, что это юмор.
— Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском «Динамо». Чао!
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида стал автором забитого мяча и реализованного пенальти в матче против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти).
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