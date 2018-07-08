​Вида: «Я люблю русских и украинцев»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил видео, в котором произнёс: «Слава Украине».

— Это значит, что вы посвящаете победу Украине?

— Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского «Динамо».

— Многие россияне не поняли, что это юмор.

— Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском «Динамо». Чао!

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида стал автором забитого мяча и реализованного пенальти в матче против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти).