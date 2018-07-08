Фанаты навели уборку в фан-зоне Новосибирска

«Вот побольше бы таких постов, чтобы у людей в голове чаще щелкало. Многие хорошие и культурные люди, просто им нужен маленький толчок к действию, и они с радостью поддержат начинание. А со временем это станет нормой»,

«Я живу чуть выше, дом на остановке Восход, так часть этих фанатов привычно пошла догуливать во внешний двор нашего дома. Загажено все, два лица сломали. Хорошо, что адекватов больше. Респект за уборку», «Все, что за оградой закидали мусором по полной. На входе полицейские забирали любые жидкости и там образовалась большая свалка, и убирали потом ее не болельщики», — пишут читатели сайта pikabu.ru.

Напомним, матч Россия-Хорватия завершился со счетом 4:3 в пользу соперника в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2. Предыдущая игра 1/8 финала Россия — Испания закончилась народным ночным ликованием. За исторической победой на Михайловской набережной наблюдали около 30 тысяч новосибирцев, которые после финального свистка выплеснули свою радость на улицы Новосибирска.