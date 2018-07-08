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Не хуже фан-зоны: сотни людей смотрят футбол в московском ТЦ
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Не хуже фан-зоны: сотни людей смотрят футбол в московском ТЦ 

Мир24 6 часов назад
Футбольная лихорадка охватила целый этаж крупного торгового центра в Москве. Поболеть за российскую команду пришли свыше 500 человек, сообщает телеканал «МИР 24».
Увидеть такой матч вживую мечта любого фаната, но не каждому это по карману, да и билетов на всех желающих не хватает. Московские фан-зоны тоже переполнены. А вот площадка «АФИМОЛЛ-Сити» вмещает до тысячи человек.
«Помимо того что здесь можно комфортно разместиться, поиграть в настольный футбол или сделать фотографию», — отметила PR-менеджер ТЦ Анна Карасева.
На футбольный шестой этаж могут попасть все посетители, сделавшие покупки на сумму от 2 тысяч рублей. Вместо билета достаточно предоставить чек из любого магазина. Трансляции всех оставшихся матчей чемпионата здесь буду продолжены? включая финальную игру.
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