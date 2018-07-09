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Французский футболист Оливье Жиру подарил уральским фанатам свои шорты
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Французский футболист Оливье Жиру подарил уральским фанатам свои шорты 

АиФ Урал 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
Уральцы признались, что теперь им придется пойти на полуфинал Франция — Бельгия, чтобы получить еще и футболку спортсмена, об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал».
Забавный случай произошел 6 июля после матча Франция — Уругвай в Нижнем Новгороде. После игры французский футболист Оливье Жиру снял свои шорты и отдал их фанатам на трибуну. Уловить трофей удалось паре из Екатеринбурга.
Во время беседы с журналистами уральцы отметили, что подарить шорты фанатам было инициативой спортсмена: «Он просто снял шорты. Сделал это сам». При этом пара пошутила, что теперь им придется идти на полуфинал Бельгия-Франция, чтобы заполучить еще и футболку футболиста. На вопрос о том, что они планируют делать с трофеем, уральцы ответили: «По Екатеринбургу в них будем гулять».
Процесс получения трофея уральские фанаты засняли на видео. Записью они поделились с порталом E1.ru.
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