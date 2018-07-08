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Шорты Оливье Жиру — какой трофей достали футбольные фанаты
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Шорты Оливье Жиру — какой трофей достали футбольные фанаты 

Sputnik Грузия 6 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Фанаты из Екатеринбурга устроили «погоню» за комплектом футбольной формы Оливье Жиру: шорты уже есть, на очереди футболка. Смотрите на видео, какой трофей достался болельщикам
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