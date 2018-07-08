Алан Дзагоев сыграл в четвертьфинале с хорватами в добавленное время

Воспитанник североосетинского футбола Алан Дзагоев восстановился после травмы и, как и ожидалось, вышел на поле в игре с хорватами в четвертьфинале ЧМ-2018. Но не с первых минут, а в добавленное время.

Заменив на 102-й минуте Александра Головина, хавбек столичного ЦСКА стал соавтором второго гола. Именно после мастерски исполненного навеса со штрафного Дзаги его одноклубник Марио Фернандес на 115-й минуте восстановил статус-кво — 2:2. Отличился Дзагоев и в серии послематчевых пенальти, забив гол в ворота хорватов.

В матче со сборной Хорватии приняли участие ещё два северокавказских футболиста. Ставропольский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов провел на поле все 120 минут, включая основное и дополнительное время. Аналогичные показатели и у чеченского опорного полузащитника питерского «Зенита» Далера Кузяева , который, как и Дзагоев, успешно реализовал одиннадцатиметровый.

Тем не менее удача была на стороне хорватов, им в серии пенальти удалось забить на один гол больше, чем россиянам. Сборная Хорватии вышла в полуфинал, где встретится со англичанами.