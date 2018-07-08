Экс-президент «Реала»: «Заменить Роналду будет невозможно»

— Если Роналду покинет «Реал», заменить его будет невозможно, — цитирует экс-президента Tuttomercatoweb. — Тяжело найти чемпиона, который не только играет решающую роль в командной игре, но и гарантирует более 50 голов за сезон и еще много чего за последние девять лет. Флорентино Перес принял много отличных решений для «Реала», но у него есть недостаток — он не сохраняет наследство, оставленное другими. Похожая ситуация была с Раулем и Икером Касильясом. Кульминацией этого стало то, что Роналду захотел более высокую зарплату (что нормально для лучшего работника компании), а Перес не оценил его так, как должен был. Он был расстроен, когда узнал, что «Реал» готов платить Неймару в два раза больше.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за «Реал» и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.