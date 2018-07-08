Виктория Лопырева: «Игроки сборной России объединили страну и вернули веру в футбол»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поделилась мнением о выступлении сборной России на турнире. Россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4)

— Ночью по всему Сочи болельщики кричали «Россия, Россия» — значит мы добились главного! Наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, а значит мы победили! Хочу отметить, что дружественная атмосфера царила и после завершения матча. Хорваты поддерживали наших болельщиков, уверена, так же было бы и с нашей стороны, — цитирует Лопыреву «Р-Спорт». — Я до последнего верила в нашу победу. Моя личная благодарность Игорю Акинфееву и Артему Дзюбе. Артем, считаю, что это абсолютно твой чемпионат, ты блестяще выступал, бился до последнего! Могу сказать одно, пенальти — это безусловно лотерея, в которую, если везет в первый раз, то не обязательно повезет во второй.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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