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Даниел Субашич: Я преодолел боль и сказал тренеру меня не менять
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Даниел Субашич: Я преодолел боль и сказал тренеру меня не менять 

Советский спорт 6 часов назад
— У меня никогда такого не было, но я преодолел эту боль, и все остальное теперь не важно. Я сказал тренеру, чтобы он меня не менял, потому что я мог играть, что и сделал.
Пенальти — это всегда лотерея, удача, поэтому не ясно, повезет тебе сегодня или нет. Во всех командах, вышедших в полуфинал, есть отличные голкиперы. Могу сказать, что очень большая ответственность во время этого чемпионата мира ложится на их плечи, — цитирует Субашича агентство ТАСС.
Основной вратарь сборной Хорватии получил травму в конце основного времени матча, но отказался от замены. В дальнейшем он отразил послематчевый пенальти в исполнении Федора Смолова.
В полуфинале 11 июля хорваты сыграют с командой Англии.
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