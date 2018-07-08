Даниел Субашич: Я преодолел боль и сказал тренеру меня не менять

— У меня никогда такого не было, но я преодолел эту боль, и все остальное теперь не важно. Я сказал тренеру, чтобы он меня не менял, потому что я мог играть, что и сделал.

Пенальти — это всегда лотерея, удача, поэтому не ясно, повезет тебе сегодня или нет. Во всех командах, вышедших в полуфинал, есть отличные голкиперы. Могу сказать, что очень большая ответственность во время этого чемпионата мира ложится на их плечи, — цитирует Субашича агентство ТАСС

Основной вратарь сборной Хорватии получил травму в конце основного времени матча, но отказался от замены. В дальнейшем он отразил послематчевый пенальти в исполнении Федора Смолова

В полуфинале 11 июля хорваты сыграют с командой Англии.