Шарль Леклер: «Лучше выступить я не мог»

Пилот «Заубера» Шарль Леклер выразил радость по поводу девятого места в квалификации «Гран-при Великобритании». Монегаск в третий раз в сезоне попал в первую десятку.

— Я доволен выходом в третий сегмент, — цитирует F1i Леклера. — В квалификации я не мог выступить лучше. И этого хватило для места в первой десятке. Гонка, конечно, будет сложной. Набрать очки — это очень амбициозная цель. Нам нужно будет грамотно работать с шинами в условиях высокой температуры. Посмотрим, какая стратегия подойдет.