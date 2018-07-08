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Шарль Леклер: «Лучше выступить я не мог»
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Шарль Леклер: «Лучше выступить я не мог» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Пилот «Заубера» Шарль Леклер выразил радость по поводу девятого места в квалификации «Гран-при Великобритании». Монегаск в третий раз в сезоне попал в первую десятку.
— Я доволен выходом в третий сегмент, — цитирует F1i Леклера. — В квалификации я не мог выступить лучше. И этого хватило для места в первой десятке. Гонка, конечно, будет сложной. Набрать очки — это очень амбициозная цель. Нам нужно будет грамотно работать с шинами в условиях высокой температуры. Посмотрим, какая стратегия подойдет.
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