«Не знаю, что имел в виду Вида, говоря „Слава Украине!“. Хорватский журналист — о матче с Россией

Главный редактор хорватской редакции Goal.com Анте Бушкулич поделился с «СЭ» впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия (1:1, пен. — 3:4).

— Встреча получилась очень сложной, как и ожидалось, — отметил Бушкулич. — Хорватия доминировала, потому что в составе нашей команды — более качественные исполнители. А Россия надежно оборонялась и здорово отвечала с помощью стандартов.

— Как вам Россия в целом на ЧМ?

— Она провела удивительный турнир, если сравнить с ожиданиями от ее результатов до начала. Мне очень понравился Мариу Фернандес , это очень опасный игрок. И, как и ожидалось, трудно оказалось сдерживать Дзюбу. Если брать в расчет весь чемпионат мира, Головин был очень хорош, но вчера его накрывали.

— Домагой Вида после матча крикнул в камеру «Слава Украине!», но потом сказал, что это шутка.

— Мы не слышали, чтобы Вида такое говорил. У хорватских СМИ нет такой цитаты, так что я не знаю, что он имел в виду.

— Как оцените шансы на победу на ЧМ?

— Почему бы и нет? Раз мы дошли до полуфинала… Главное — сохранять спокойствие и уверенность в себе. И избегать травм. ( Игорь НОВИКОВ

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Россия — Хорватия

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