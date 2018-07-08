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Ухожу красиво: ростовские болельщики устроили песенный флэш-моб в поддержку сборной.
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Ухожу красиво: ростовские болельщики устроили песенный флэш-моб в поддержку сборной. 

Деловое сообщество 6 часов назад
Болеть за наших футболистов собралась многотысячная толпа. 17000 человек кричали, плакали и переживали за сборную России. Этот чемпионат войдет в историю. Вся страна полюбила отдающего честь Черчесову Дзюбу, автора невероятных голов Черышева, Акинфеева, отбившего удар Яго Аспаса ногой. Эта сборная останется в истории российского футбола навсегда. Так высоко отечественные футболисты забирались лишь однажды — в 1966 году. Ребята бились как львы и полностью сломали все прогнозы спортивных аналитиков на игру нашей сборной.
"Россия уходит с чемпионата красиво. Ребята — молодцы, — сказал ТАСС один из болельщиков с российским флагом. — Я думал, если победим, кому-нибудь флаг подарю на память. Теперь себе оставлю, для истории". Десятки болельщиков, идущих из фан-зоны на Театральной площади Ростова, остановились, чтобы спеть песню «Я ухожу красиво» популярной группы «Звери» в сопровождении уличных музыкантов. Люди скандировали «Россия!», «Спасибо!». Футболистам и тренеру, измотанным и еле живым от усталости, нужна была такая атмосфера. Не смотря ни на что, эта сборная в наших сердцах!
https://youtu.be/IwIA1i7roIs https://youtu.be/dCAhEUJ5YmY
Деловое сообщество: последние новости
Сегодня последний день, когда ростовчане могут получить в банках памятные купюры и монеты ЧМ-2018 Победу нашей сборной отметили казачьими плясками 1,5 тыс болельщиков. Полузащитник Валерий Чуперка покидает ФК «Ростов»
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