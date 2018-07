Понтус Янссон: «Сборная Швеции объединила всю страну. Для меня это главная победа на чемпионате мира»

Защитник сборной Швеции Понтус Янссон — о выступлении команды на чемпионате мира-2018. Команда дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Англии (0:2).

— Мы, как команда, объединили всю страну и подарили любовь многим людям здесь и у нас на родине. Для меня это главная победа на этом чемпионате мира, — написал футболист в Твиттере. — Я горжусь своей командой и своей страной. Если мы можем дарить любовь благодаря футболу, то мы можем делать это и без него. Спасибо всем!

We, as a team, gathered the whole country and gave love to so many people here and at home and that’s my biggest win in this WC. I’m proud over my team, I’m proud over my country and if we can do this with football, let us spread this love even without. Thanks everyone! ❤️🇸🇪 pic.twitter.com/kO9LgveoI5

— Pontus Jansson (@PJansson5) 8 июля 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

