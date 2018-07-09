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Сборная России — лучшая по игре в обороне на чемпионате мира
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Сборная России — лучшая по игре в обороне на чемпионате мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу названа командой с лучшей обороной по итогам состоявшихся матчей чемпионата мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне в пяти поединках мундиаля совершили 259 оборонительных действий (выносы, отборы и сейвы).
Кроме того, подопечные Станислава Черчесова идут на третьем месте по результативности. В активе российских футболистов 11 забитых голов. Выше сборной России расположились лишь англичане, также имеющие 11 голов, и бельгийцы (14). Также в пятерку самых забивающих команд входят еще два полуфиналиста турнира — Хорватия (10) и Франция (9).
Напомним, что ранее российский полузащитник Роман Зобнин стал лидером пробега на турнире, а Артем Дзюба и Денис Черышев вошли с сборную открытий чемпионата мира.
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