Ещё
Западная пресса восхищена сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Западная пресса восхищена сборной России 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Западная пресса выразила восхищение командой Станислава Черчесова. Россия заслуживает аплодисментов за превосходный турнир — таков главный лейтмотив зарубежных изданий, передает телеканал «МИР 24».
«Второго гола хорватов и дополнительного времени оказалось недостаточно, чтобы сломить великую Россию. Команда хозяев чемпионата оказалась способна собраться после такого удара и затащить Хорватию, как Испанию, в серию пенальти», — пишет итальянская La Gazzetta dello Sport.
«Россия очень здорово начала матч. Но послематчевые пенальти были довольно странными. Российская мечта разрушилась», — пишет французская газета L’Equipe.
«Эта команда, списанная всеми со счетов всеми до начала турнира, была не согласна проигрывать. Момент, когда Марио Фернандес сравнял счет, был просто поразительным. Россия надолго запомнит этот по-настоящему героический поход», — пишет британская The Guardian.
Напомним, накануне вечером сборная России боролась за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Основное время завершилось ничьей 1:1. Добавленное время победителя тоже не выявило — счет на табло изменился на 2:2. Подопечные Черчесова уступили хорватам в серии пенальти со счетом 3:4.
Президент России Владимир Путин отметил силу воли российских футболистов и пригласил их и главного тренера Станислава Черчесова обсудить итоги чемпионата.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Петербурге надеются на выход России в полуфинал Музыкальный футбол: россияне смотрели матч на концерте Гагариной в Турции В Москве появится еще одна фан-зона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала736
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Слепаков обратился к футболистам сборной19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение