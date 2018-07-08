Западная пресса восхищена сборной России

Западная пресса выразила восхищение командой Станислава Черчесова . Россия заслуживает аплодисментов за превосходный турнир — таков главный лейтмотив зарубежных изданий, передает телеканал «МИР 24».

«Второго гола хорватов и дополнительного времени оказалось недостаточно, чтобы сломить великую Россию. Команда хозяев чемпионата оказалась способна собраться после такого удара и затащить Хорватию, как Испанию, в серию пенальти», — пишет итальянская La Gazzetta dello Sport.

«Россия очень здорово начала матч. Но послематчевые пенальти были довольно странными. Российская мечта разрушилась», — пишет французская газета L’Equipe.

«Эта команда, списанная всеми со счетов всеми до начала турнира, была не согласна проигрывать. Момент, когда Марио Фернандес сравнял счет, был просто поразительным. Россия надолго запомнит этот по-настоящему героический поход», — пишет британская The Guardian

Напомним, накануне вечером сборная России боролась за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Основное время завершилось ничьей 1:1. Добавленное время победителя тоже не выявило — счет на табло изменился на 2:2. Подопечные Черчесова уступили хорватам в серии пенальти со счетом 3:4.

Президент России Владимир Путин отметил силу воли российских футболистов и пригласил их и главного тренера Станислава Черчесова обсудить итоги чемпионата.

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