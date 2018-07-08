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Во время ЧМ в Сочи футбольные болельщики выпили 1,5 тысячи тонн пива
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Во время ЧМ в Сочи футбольные болельщики выпили 1,5 тысячи тонн пива 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 июля — Новая Кубань. В период проведения чемпионата мира по футболу в г. Сочи футбольными фанатами было выпито более 1,5 тысяч тонн пива, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Романа Куринного. Помимо пива особой популярностью у гостей города пользуется квас — было выпито 46 тонн — и продукты, созданные в Краснодарском крае.
«Объектов, реализующих алкогольную продукцию в Сочи без лицензии, нет», — подчеркнул Куринный. Помимо огромного количества потребляемых пенных напитков, в Сочи возросла нагрузка на точки общественного питания. В сравнении с прошлым она выросла на 15%.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что сборная России 7 июля уступила в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу на олимпийском стадионе «Фишт» в г. Сочи сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти и не сумела пройти в полуфинал турнира.
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