Прогноз на матч Россия — Хорватия: страна ждёт продолжения банкета

Последний билет в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Хорватии. Команда Станислава Черчесов уже сотворила подвиг, дойдя до стадии четвертьфинала и выбив при этом сборную Испании. Но российская команда не собирается останавливаться на достигнутом и хочет устроить стране продолжение банкета. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния в Сочи.

РОССИЯ

По ходу подготовки к домашнему чемпионату мира в адрес сборной России то и дело доносилась критика. Тем не менее, Станиславу Черчесову удалось утереть нос тем, кто сомневался в его профпригодности и кричал о необходимости перестановки на тренерском мостике даже за несколько дней до старта мундиаля. Сборная России уже сотворила чудо. Футболистами будут гордиться при любых раскладах, что бы ни случилось в четвертьфинале. Это очень положительный момент, ведь игроки не ощущают давления, зато ощущают всеобщую эйфорию и поддержку.

Победу над Испанией и фантастический сэйв Игоря Акинфеева ещё долго будут вспоминать. Но футболистам было важно абстрагироваться от ликования и сконцентрироваться на подготовке к игре против Хорватии. Аппетит приходит во время еды, поэтому подопечные Станислава Черчесова планируют продолжать творить историю. В случае победы над хорватами российская сборная продлит сказку ещё на два матча. К сожалению, из-за повреждения в поединке против «шашечных» не сыграет Юрий Жирков . Зато Алан Дзагоев полностью восстановился и готов помочь команде.

Хорватия

После победы над Аргентиной сборную Хорватии начали относить к главным фаворитам чемпионата мира. Похоже, подобное возвышение сыграло злую шутку с командой Златко Далича . Во всяком случае, в матче 1/8 финала против Дании «шашечные» выглядели уже не так уверенно и не производили впечатления команды, способной замахнуться на трофей. Хорваты осторожничали и в итоге смогли получить билет в четвертьфинал мундиаля только в футбольной лотерее в виде серии пенальти. Против России Хорватия наверняка захочет сыграть более открыто и продемонстрировать свои лучшие качества. На неделе были вопросы касательно состояния здоровья Ивана Стринича Матео Ковачича . Но они вернулись к занятиям в общей группе и должны помочь своей команде в субботу.

Главный арбитр

Сборные России и Хорватии рассудит Сандро Риччи из Бразилии. На текущем турнире он уже пересекался с «шашечными», когда на групповой стадии они обыграли Нигерию со счётом 2:0. С российской сборной Риччи также пересекался, правда, на игре команды Станислава Черчесов против Саудовской Аравии бразилец был только четвёртым рефери.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Фишт», которая стартует в 21:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет "Первый канал" . Следить за ходом поединка в Сочи можно будет на нашем портале в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Россия — Хорватия: +0=2-1. Разница мячей: 1-3.

Марсело Брозович и Марио Манджукич. Сборные России и Хорватии провели между собой три матча. В отборе к Евро-2008 команды дважды разошлись миром с одинаковым счётом 0:0. А в товарищеском поединке осенью 2015-го года хорваты обыграли россиян в Ростове-на-Дону со счётом 3:1. Фёдор Смолов открыл счёт, но после перерыва голы забили Никола Калинич

Интересные факты

— Сборная России имеет прекрасный процент реализации опасных моментов — 25,71%.

Артём Дзюба в четырёх матчах на чемпионате мира выиграл 60 верховых единоборств.

— Сборная Хорватии выиграла 5 последних матчей.

— Сборная Хорватии ранее дважды встречалась с хозяевами чемпионатов мира и в обоих случаях проиграла — Франции (1:2) в 1998-м и Бразилии (1:3) в 2014-м.

— Хорватия занимает 20-е место в рейтинге сборных ФИФА, а Россия — 70-е.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Сложно предсказать ход поединка в Сочи, поскольку неизвестно, какую тактику изберёт каждая из команд. Как нам кажется, сборные России и Хорватии не станут форсировать события с первых минут, а предпочтут присмотреться друг к другу. Велика вероятность того, что первый тайм не подарит зрителям голов. Попробуем поставить на результативность таймов, хотя в этом есть большой риск. Наша ставка: «Результативность таймов: 2 > 1» c коэффициентом 2.23.