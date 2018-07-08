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Депутат Госдумы — о словах Виды в поддержку Украины: «Такие шутки неприемлемы, это проявление национализма»
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Депутат Госдумы — о словах Виды в поддержку Украины: «Такие шутки неприемлемы, это проявление национализма» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался в интервью «СЭ» по поводу поведения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. После матча с Россией (2:2, пен. — 4:3) футболист выкрикнул в камеру: «Слава Украине!», но потом в сказал в интервью, что это была шутка.
— За такие вещи надо наказывать, — отметил Свищев. — ФИФА должна четко отреагировать — подобные шутки неприемлемы. Это четкое проявление национализма — за высказывания такого характера как минимум штрафуют! Нужно срочно подготовить соответствующее заявление. Необходимо применить санкции не только к самому спортсмену, но и, к сожалению, к федерации футбола Хорватии, как бы мы к ней ни относились. Такие вещи нужно пресекать. Игроки, которые выступают под своим национальным флагом, обязаны выполнять требования, которые на сегодняшний день существуют. Личные взгляды, любовь или нелюбовь к той или другой стране надо оставлять при себе. Уверен, что нужно отреагировать. (Игорь НОВИКОВ)
Россия — Хорватия
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