«Тогда-то он мне точно скажет спасибо». Народный картограф о пользе и интересе изменять карту

Перед стартом чемпионата мира по футболу мы писали, что «Народная карта» Нижнего Новгорода появилась в Сети к началу мундиаля. «Народная карта» — это сервис для редактирования «Яндекс. Карт», на котором любой желающий может создавать и улучшать схемы населённых пунктов. Мы пообщались с одним из картографов Нижнего Новгорода Дмитрием Толпыгиным, юристом по профессии, который рассказал нам про своё увлечение и про то, почему вносить правки в «Народную карту» не только полезно, но и интересно.

— Вы юрист по профессии. Как вообще так вышло, что вашим хобби стало подобное занятие?

— Если говорить про профессию юриста, то информация, которую приходится анализировать в течение рабочего дня, превышает любые допустимые пределы, и мозг нужно чем-то отвлекать. У меня получился вот такой способ разгружать его. Я дружу с любыми современными информационными технологиями. Может быть в силу того, что я не просто юрист, а юрист телекоммуникационной компании. Я рассматриваю это не просто как хобби, а именно как способ отвлечься и разгрузить мозг. Это помогает делать многие вещи проще.

— Как долго вы занимаетесь этим?

— Принимать участие в правках «Народной карты» я начал с того момента, как этот сервис вообще появился. Раньше у «Яндекса» данные из «Народной карты» представляли собой отдельные слой: был слой со спутника, слой как схема и вот этот слой. Восемь лет существует «Народная карта» и где-то семь с половиной из них я занимаюсь этим.

— Вы подсчитывали количество правок, которые сделали за время своей деятельности на этом поприще?

— Считать-то даже особо не требуется — у каждого пользователя «Народной карты» есть профиль, в котором указано сколько он совершил правок за неделю, месяц, квартал, всю историю. За весь период у меня было около 350 тысяч правок. Могу сказать, что это не очень много, потому что совсем недавно на «Народной карте» появился картограф, сделавший больше миллиона правок.

— Если честно, то многие посчитают это увлечение крайне скучным и однообразным. Назовите несколько контраргументов, чтобы показать пользу и интерес вашего кропотливого труда.

— В последнее время многие люди пытаются реализовать себя не только в своей работе, но и в других сферах жизни. Наверное, они делают это для того, чтобы занять свободное время и посмотреть на некий результат своего труда. Карты можно рассматривать с подхода — вот чистое поле и вот через некоторое время появилась целая деревня. Если посмотреть на карту, то количество белых пятен на ней довольно большое. Все мы ездим за город по разным причинам и часто кроме основных дорог ничего не указано. А если зайти и нарисовать, то в следующий раз, ориентируясь по навигатору, ты будешь видеть эти домики, эти адреса и прочее — всё, что нарисовал. Поэтому изначально говорить, что это скучно — не приходится.

— Вам когда-нибудь выражали благодарность за проделанную работу или работаете просто так, как говорится, для людей? Ведь по идее вы облегчаете жизнь многим жителям Нижнего Новгорода.

— В прямую вроде бы нет. В недавние выходные я гулял в центре нашего города, причём в футболке с логотипом «Яндекс. Карт». Ко мне подошёл абсолютно незнакомый человек, который сказал про конкретное место в Нижегородской области, где навигатор ведёт неправильно — он предлагает развернуться через двойную сплошную. Я сразу пометил себе эту информацию и теперь человек будет ездить по навигатору правильно. Думаю, тогда-то он мне точно скажет спасибо.

— Кстати, о местах — вы вносите изменения только в карту нашего города или пробегались и по другим населённым пунктам?

— Я много путешествую по Приволжью, поэтому во всех городах и населённых пунктах, мимо которых проезжаю, всё равно что-нибудь отмечу — всегда есть что отметить в любом месте. Нельзя говорить, что моя зона ответственности только Нижний Новгород, потому что даже с точки зрения картографической нагрузки я отвечаю за модерацию нескольких регионов — Нижегородской области, республики Марий Эл и городов Оренбург и Пермь.

— Скажите, пожалуйста, вот вы внесли правку, а в скором времени что-то поменялось. И что же, ваш труд был в пустую? Ведь придётся переделывать ещё раз.

— Лучше всего на ум приходит аналогия с ремонтом в квартире, который, как известно, никогда нельзя закончить — здесь тоже самое. Карту можно рассматривать как некую территорию, которую нужно постоянно ремонтировать. Если что-то поменялось, это не означает, что труд был напрасен — может, эта информация была полезна день, неделю, месяц. Какую-то пользу людям она всё же принесла.

— Часто ли в Нижнем Новгороде происходят такие изменения? Территория ведь огромная, за всем уследить довольно сложно.

— Наверно, нашему городу повезло с чемпионатом мира по футболу, и к началу его проведения Нижний Новгород достаточно сильно обновился. Это касается не только стадиона и территории вокруг него, но и всяких развязок, как в районе аэропорта или проспекта Молодёжного — это про новые объекты. Не все заметили, но объекты не только появлялись, но и исчезали — в Нижнем Новгороде за последние полгода было снесено несколько сотен зданий. Именно в преддверии чемпионата. Все эти изменения также приходится отслеживать, либо как-то о них узнавать.

— Вы предпочитаете работать в одиночку или командная работа будет поинтереснее и попродуктивнее?

— На проекте несколько лет назад зародилось неформальные «прогулки картографов» — в одном месте встречаются люди, которые так или иначе работают с картой, берут ручку с листком и мобильное устройство с «Блокнотом картографа», проходят определённую территорию ногами и потом отрисовывают эту территорию на картах. В Нижнем Новгороде мы делали это в прошлом году, когда гуляли по набережной Федоровского, улицам Ильинской и Нижегородской. Тогда по результатам у нас появилось много новых объектов — вплоть до тропинки в каждом дворе. Нас было человек десять, причём не только нижегородцев, были гости из других городов. Также есть «совместное редактирование» — это когда картографы удалённо садятся и прицельно отрисовывают какую-то территорию.

— Как обычно происходит процесс внесения правок в карту?

— Основной способ нанесения информации на карту — это всё-таки та самая спутниковая подложка, которую предлагает «Яндекс» и которую он обновляет с некоторой периодичностью. Понятное дело, что в крупных городах это делают почаще, а в сельской местности пореже, то есть мы видим спутниковый снимок, который актуален на определённую дату. Его уже можно использовать как некую основу. Это первый источник информации, который можно использовать. Вторая часть информации связана с тем, что мы сами узнаём — может быть, слышим или видим. Например, начинают строительство нового жилого комплекса. Можно зайти на сайт этого ЖК и посмотреть где его конкретно будут строить. Учитывая тот факт, что сейчас на место стройки часто ставят камеру и делают фото, то можно даже прикинуть как это здание будет стоять — не выходя на место. Разумеется, есть объекты, которые изначально чуть сложнее, например, те же самые дороги — они имеют привычку меняться. Обычно дороги строятся в рамках государственных проектов, а если государство что-то строит, то на сайте госзакупок размещается информация. И на сайте можно найти не только где и что строится, но даже документацию, по которой это строится. Таким образом развязки в аэропорт Стригино и по проспекту Молодёжному были отрисованы ещё до того, как обновились спутниковые снимки.

— Как я понял, вносить правки в «Народную карту» может любой желающий. Получается — у вас одинаковые права с остальными пользователями и нет никаких привилегий?

— Привилегии есть в отношении правок, которые внесли пользователи. Если он нарушает правила, то модератор может запретить ему доступ к проекту, заблокировав его. Вообще, модератор может принять или отклонить правку пользователя, а также совершить какие-то групповые операции, которые недоступны изначально обычному пользователю. Например, массово подвинуть объекты. У модератора есть возможность в один клик подвинуть большую территорию или изменить какие-то атрибуты объекта. Ну и, конечно же, он может удалить любой объект, существующий на карте.

— Есть ли такие места, в которых вы как картограф были первопроходцем?

— Есть в нашем городе любимый исторический центр, в котором вроде как всё нарисовано. И вместе с тем большого количества адресов там просто не было, в силу того, что не все мы знаем, что, заглянув во двор на улице Рождественской, можно обнаружить ещё домов пять — и у каждого есть адрес. Большая часть адресов в районе Рождественской, Ильинской и вниз от Большой Покровской так или иначе появились в результате того, что у меня было свободное время.

— Какие объекты во время правок даются труднее всего?

— Правки возможны в отношении любого объекта, попадающего на карту. Достаточно большое количество сложностей возникает, когда рисуются большие по площади объекты, которые могут пересекать несколько более сложных объектов. Например, заповедники. По умолчанию, заповедник — это не просто некая граница, а территория, пересекающая другие леса. Может включать в себя несколько отдельных лесов. Процесс сам по себе долгий, а результат получается… (Вздыхает.) Из нескольких десяток правок выходит лишь один отрисованный заповедник. Вроде рисовал целый день, а информация появилась только о том, что появился один заповедник.

— Насколько сложно не просто корректировать карту, а делать это на иностранном языке для удобства гостей города? И планируете ли вносить в «Народную карту» ещё какой-то язык помимо английского?

— Перед чемпионатом мира по футболу готовились не только карты, но и сам город — у нас начали появляться указатели улиц на иностранных языках. К сожалению, такое ощущение, что власти не всегда задумываются о том, как перевести объект. Если посмотреть на то, как они перевели Окский съезд, то это смешно — они просто написали его английскими буквами. Или улица Невзоровых — она названа в честь двух сестёр, но наши чиновники решили, что нужно назвать её «Невзоровы стрит». Невзоровы — это кто? Иностранцу и так тяжело воспринимать наши названия на слух. Получалось так, что мы на карте рисовали идеальную ситуацию и все не совсем правильные переводы от чиновников тоже добавляли, чтобы иностранец на всякий случай мог найти место.

Касаемо других языков — я знаю, что в Нижнем Новгороде есть пользователи, которые сейчас добавляют к объектам названия на языках братских народов. И к некоторым объектам стали появляться названия на немецком. С китайским сложнее — иероглифов на клавиатуре у нас нет, в отличие от латиницы. Если пользоваться переводчиком, то придётся как-то понимать, правильно ли он перевёл и правильные ли иероглифы подобрал. Получается — копировать-вставить. Результат далеко не идеальный. Видимо, китайцев придётся звать для помощи.