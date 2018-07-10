Прогнозы и ставки на футбол 10 июля

Франция — Бельгия Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала

Подопечные Дидье Дешама без особых проблем выиграли свою группу, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Переиграли Австралию (2:1) и Перу (1:0), а в заключительном поединке группового этапа расписали мировую с Данией (0:0).

Все прогнозы на футбол

На стадии 1/8 финала ЧМ французы в упорной борьбе переиграли сборную Аргентины — 4:3, а в четвертьфинале одолели команду Уругвая со счетом 2:0.

Бельгийцы со сто процентным результатом стали победителями в своем квартете. Одержав победы над Панамой (3:0), Тунисом (2:1) и Англией (1:0).

В матчах плей-офф дружина Роберто Мартинеса продолжила свою победную серию. В 1/8 финала сборная Бельгии обыграла Японию (3:2), уступая по ходу поединка в два мяча, а в 1/4 финала одолела команду Бразилии со счетом 2:1.

Оппоненты демонстрируют красивый и результативный футбол на этом ЧМ, поэтому не исключено, что и в этой встрече они отметятся забитыми голами.

Ставка: обе забьют: да за 1,76.

«Викингур» — ХИК Футбол. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд

Фарерская команда на внутренней арене последние четыре поединка выиграла с общим счетом 10:3. После 16 матчей «викинги» расположились на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Фарерских островов. Но от первого места их отделяет 11 баллов.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Викингур» смог преодолеть одну стадию турнира (в двух играх нанес поражение клубу из Косово — 2:1 и 4:1). На второй стадии отбора «черно-голубые» уступили дорогу исландскому ФХ (1:1 и 0:2).

ХИК уверенно лидирует в чемпионате Финляндии, набрав в 19 играх 42 очка и опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.

В прошлом сезоне «бело-синие» преодолели одну стадию отбора в Лиги Европы, переиграв в валлийский «Коннах» (3:0 и 0:1), а на следующем этапе по сумме двух матчей уступили дорогу македонской «Шкендии» — 1:1 и 1:3.

Фарерская команда в последнее время редко проигрывает на своем поле с разгромным счетом, поэтому в этой игре поставим на них с форой (+2) за 1,34.

Ставка: победа «Викингура» с форой (+2) за 1,34.

«Корк Сити» — «Легия» Футбол. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд

«Корк Сити» после 25 матчей чемпионата Ирландии расположился на втором месте, имея в своем активе 57 баллов и уступая первой строке четыре пункта.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ирландская команда в прошлом году выступала в Лиги Европы, где смогла преодолеть один этап (в двух играх обыграла эстонскую «Левадию» — 4:2 и 2:0). Во втором раунде отбора бунтари проиграли кипрскому АЕКу (да раза по 0:1).

Польские «армейцы» в прошлом сезоне в 13 раз стали чемпионами страны. Контрольные поединки межсезонья принесли им три победы и одну ничью.

В прошлом сезоне «Легия» в ЛЧ уступила дорогу казахской «Астане» (1:3 и 1:0), а вылетев в Лигу Европы на стадии плей-офф проиграла молдавскому «Шерифу» (1:1 и 0:0).

Соперники в еврокубковых матчах не отличаются высокой результативностью. По всей видимости, и этот поединок не станет исключением. Ставим на — ТМ 3,0 за 1,37.

Ставка: ТМ 3,0 за 1,37.

Общий коэффициент — 3,23.