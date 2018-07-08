Прогнозы и ставки на футбол 8 июля

«Витебск» — «Гомель» Футбол. Чемпионат Белоруссии. 15-й тур Пока весь футбольный мир внимательно следит за чемпионатом мира, в Белоруссии незаметно подобрались к экватору местного чемпионата.

«Витебск», находясь на четвертом месте в турнирной таблице, на чемпионство всерьез не рассчитывает, но способен побороться за место в еврокубках, так что просто обязан набирать очки.

Ближайший соперник витебчан — «Гомель», который находится вблизи опасной зоны вылета, куда вряд ли желает опуститься.

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Нельзя сказать, что «Витебск» играет безгрешно, но на своем поле он смотрится уверенно. Проведя семь матчей, он одержал шесть побед, проиграв только признанному лидеру БАТЭ (0:1).

Нам кажется, что «Витебску» вполне по силам справиться с «Гомелем», у которого на счету поражений больше, чем побед и ничьих вместе взятых.

Ставка: победа «Витебска» за 1,45.

«Смолевичи» — «Луч» Футбол. Чемпионат Белоруссии. 15-й тур Два новичка элитного дивизиона сойдутся между собой в 15-м туре. Фаворитом считается домашняя команда, которая быстрее адаптировалась к футболу более высокого уровня и занимает достойное десятое место в турнирной таблице.

В то же время «Луч» находится в зоне вылета, куда он опустился после пяти поражений кряду. Впрочем, неплохая игра против БАТЭ (1:2) наводит на мысли, что у минчан еще не все потеряно, тем более что в этом сезоне они неплохо играют с прямыми конкурентами.

Не стоит забывать и о том, что в прошлом сезоне «Луч» ни разу не проиграл «Смолевичам», поэтому уровень этих команд вполне сопоставим.

Скорее всего, букмекеры переоценивают возможности «Смолевичей», поэтому мы бы поставили на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Луч» не проиграет за 1,92.

«Слуцк» — «Городея» Футбол. Чемпионат Белоруссии. 15-й тур «Слуцк» в этом сезоне сложно причислить к фаворитам, но назвать крепким середняком можно. Как правило, в играх с сильными соперниками он не добивается позитивных результатов, но вот с аутсайдерами пока разбирается легко.

Именно таким аутсайдером является «Городея», занимающая последнее место в турнирной таблице после 14 сыгранных матчей.

«Городея» неплохо играет на своем поле, но вот в гостях ей чего-то не хватает, о чем свидетельствуют два набранных очка.

В четырех предыдущих турах «Слуцк» одержал три победы, так что ждем от него еще одного позитивного результата.

Ставка: победа «Слуцка» за 1,62.

Общий коэффициент — 4,51.