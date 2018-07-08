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​Федерация хоккея России: «Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго»
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​Федерация хоккея России: «Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Российская федерация хоккея поздравила футбольную сборную России с успешным выступлением на домашнем чемпионате мира.
"Поздравляем сборную России с лучшим результатом в истории участия в чемпионатах мира по футболу. Было здорово. Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго", — отмечается в сообщении на официальной странице ФХР в Твиттере.
В четвертьфинале Россия — Хорватия российская команда уступила в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).
Поздравляем сборную России с лучшим результатом в истории участия в чемпионатах мира по футболу. Было здорово. Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго! @TeamRussia #ЧМ2018 #WorldCup
— Хоккей России (@russiahockey) 7 июля 2018 г.
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21:00 11.07.2018
Хорватия — Англия
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