​Федерация хоккея России: «Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго»

Российская федерация хоккея поздравила футбольную сборную России с успешным выступлением на домашнем чемпионате мира.

"Поздравляем сборную России с лучшим результатом в истории участия в чемпионатах мира по футболу. Было здорово. Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго", — отмечается в сообщении на официальной странице ФХР в Твиттере.

В четвертьфинале Россия — Хорватия российская команда уступила в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).

Поздравляем сборную России с лучшим результатом в истории участия в чемпионатах мира по футболу. Было здорово. Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго! @TeamRussia #ЧМ2018 #WorldCup

— Хоккей России (@russiahockey) 7 июля 2018 г.

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21:00 11.07.2018

Хорватия — Англия