Попов: «Фернандес хотя бы бил по воротам, а что делал Смолов, непонятно»

Экс-игрок сборной России Денис Попов подвел итоги матча с Хорватией.

"Равная игра. Я ещё до встречи говорил, что шансы будут 50 на 50. Наши — молодцы. Никто сначала не ожидал, что мы дойдём до четвертьфинала. Понятно, что основной задачей было выйти из группы. Просто обидно, что при таком стечении обстоятельств и при такой сравнительно лёгкой сетке мы не смогли пройти в полуфинал.

Дзюба и Черышев играли на этом чемпионате главенствующую роль в атаке. Я думаю, их не стоило менять, если они были готовы продолжать матч физически. Тогда сборная России могла бы вырвать победу в основное время.

Смолов — это, конечно, хит. Фернандес в серии пенальти хотя бы бил по воротам, а что делал Смолов, непонятно. Хотя он вышел на замену, то есть, был свежим футболистом" — приводят слова Попова российские СМИ.