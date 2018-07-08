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Попов: «Фернандес хотя бы бил по воротам, а что делал Смолов, непонятно»
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Попов: «Фернандес хотя бы бил по воротам, а что делал Смолов, непонятно» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок сборной России Денис Попов подвел итоги матча с Хорватией.
"Равная игра. Я ещё до встречи говорил, что шансы будут 50 на 50. Наши — молодцы. Никто сначала не ожидал, что мы дойдём до четвертьфинала. Понятно, что основной задачей было выйти из группы. Просто обидно, что при таком стечении обстоятельств и при такой сравнительно лёгкой сетке мы не смогли пройти в полуфинал.
Дзюба и Черышев играли на этом чемпионате главенствующую роль в атаке. Я думаю, их не стоило менять, если они были готовы продолжать матч физически. Тогда сборная России могла бы вырвать победу в основное время.
Смолов — это, конечно, хит. Фернандес в серии пенальти хотя бы бил по воротам, а что делал Смолов, непонятно. Хотя он вышел на замену, то есть, был свежим футболистом" — приводят слова Попова российские СМИ.
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