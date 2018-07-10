Госдума поддержала законопроект о блокировке пиратских приложений

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания. В случае их принятия в законе появится четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

В случае принятия соответствующий закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.