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Пиратские мобильные приложения заблокируют
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Пиратские мобильные приложения заблокируют 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: АиФ
Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке пиратского контента в магазинах приложений для мобильных устройств. Расширяется список информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за незаконное распространение информации.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что при помощи ограничения распространения пиратского контента удалось подорвать экономику пиратских площадок и обеспечить расширение доступа к законному контенту в интернете.
— В то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов, — пояснил он необходимость принятия нового закона.
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