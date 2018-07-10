В Госдуме рассматривают законопроект о размещении окружного кассационного суда 

Сегодня на заседании Госдумы будет рассматриваться законопроект о размещении окружного кассационного суда. Среди городов-претендентов есть и Саратов. Соответствующую поправку внес Вячеслав Володин. Пост на эту тему разместил в своем ТамТам-канале «Пара слов» депутат Государственной Думы Николай Панков: «Возвращаясь к теме окружного кассационного суда. Сегодня Госдума уточнит, сколько будет новых судов и где они должны быть расположены. Сначала планировалось, что они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Кемерово, Сочи, Пятигорске, Казани, Перми и Владивостоке. Саратова в этом списке не было. Конкуренция между городами большая, ведь появление кассационного суда — это серьезный импульс к развитию. И для местной юридической школы, специалистов, которые получат перспективную работу. И для города в целом, который станет одной из юридических столиц страны. Благодаря поддержке нашего земляка, председателя Госдумы Вячеслава Володина, Саратов включен в этот список, заменив Калугу. Думаю, представители саратовской юридической школы будут сегодня внимательно следить за обсуждением этого важнейшего вопроса. Отмечу, что конкуренция была также между Пермью и Челябинском, Сочи и Краснодаром, Казанью и Самарой. Как уже говорил, много претендентов на то, чтобы стать центром юридической науки».