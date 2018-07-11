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Володин: кабмин попросил Госдуму принять 80 правительственных проектов до конца июля
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Володин: кабмин попросил Госдуму принять 80 правительственных проектов до конца июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство направило в Госдуму просьбу принять 80 подготовленных им законопроектов до конца весенней сессии.
Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе обсуждения повестки пленарного заседания.
"Правительство нам буквально вчера направило предложение и просьбу принять к рассмотрению и рассмотреть 80 проектов в течение весенней сессии", — сказал он, в связи с этим призвав депутатов по возможности максимально реализовывать намеченный на пленарное заседание план рассмотрения инициатив.
В понедельник первый вице-спикер палаты Иван Мельников рассказал журналистам, что Госдума седьмого созыва практически разрешила проблему «законодательных завалов»: из 2020 законопроектов, оставшихся от предыдущих созывов, депутатам осталось рассмотреть 132, при это в целом в портфеле Госдумы с учетом этих документов сейчас находится 1214 проектов.
В декабре 2017 года Володин выражал надежду на то, что работу над «законодательными завалами» можно будет завершить в весеннюю сессию.
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