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Место в середине турнирной таблицы РФПЛ будет задачей для «Крыльев Советов» в новом сезоне
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Место в середине турнирной таблицы РФПЛ будет задачей для «Крыльев Советов» в новом сезоне 

ТАСС 5 часов назад
САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Самарским «Крыльям Советов» по силам занять место в середине турнирной таблицы по итогам нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение высказал ТАСС временно исполняющий обязанности вице-губернатора региона Александр Фетисов.
В прошедшем сезоне «Крылья Советов» заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в РФПЛ на сезон-2018/19.
"Как многолетний болельщик, учитывая и понимая состав команды, я считаю, что закрепиться в середине турнирной таблицы в этот год будет успехом для «Крыльев Советов». У нас есть все шансы, чтобы заложить фундамент для будущего. Наш клуб обеспечен, для него созданы все условия", — заявил Фетисов.
"Крылья Советов" будут проводить домашние матчи чемпионата России на стадионе «Самара-Арена», который принял шесть игр чемпионата мира. «Мы понимаем, что нужно работать для хорошей посещаемости домашних игр. Это новый стадион, поле просматривается с любого места, фудкорты, туалеты, доступность — все это есть. Мы приняли решение, что будем возвращать такую потерянную категорию зрителей, как поклонники футбола с района, для этого нужна гибкая политика по билетам, возможно, для отдаленных районов должна быть другая ценовая политика, чтобы любители футбола могли приехать и посмотреть на игру мастеров», — сказал Фетисов.
Первый матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут на «Самара-Арене» 31 июля против ЦСКА. «Конечно, самое главное — игра команды, и если „Крылья Советов“ показывают интересную игру, даже непогода не влияет на посещаемость стадиона. Но надо учитывать, что сейчас летний сезон, сезон отпусков, многие будут находиться в других местах, хотя многие жители города не были на матчах чемпионата мира. На первый матч я думаю, что будет посещаемость около 40 тыс. человек», — отметил собеседник агентства.
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