Телепрограмма на сегодня, 10 июля 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 10 июля 2018, во вторник.

Телепрограмма на 10 июля 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское / Женское

17:00 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:25 Время покажет

18:50 На самом деле

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Красная королева (9-я и 10-я серии)

23:40 Sпарта (2-я серия)

00:45 Время покажет

02:10 Модный приговор

03:00 Новости

03:05 Модный приговор

03:20 Мужское / Женское

04:10 Контрольная закупка

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:00 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Склифосовский (3-я серия)

16:00 Склифосовский (4-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:00 60 минут

20:00 Вести

20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

22:55 Селфи

01:20 Поддубный

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале НТВ

05:20 Суд присяжных

06:00 Сегодня

06:05 Суд присяжных

06:30 Деловое утро НТВ 08:30 Возвращение Мухтара-2 ("Несчастная любовь", «Жестокие забавы», «Новогодний сервис», «Страсти по мечу»)

10:00 Сегодня

10:25 Возвращение Мухтара-2 ("Несчастная любовь", «Жестокие забавы», «Новогодний сервис», «Страсти по мечу»)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Ментовские войны-5 ("Другая река", 3-я и 4-я серии)

16:00 Сегодня

16:25 Скелет в шкафу (Любовь по расписанию)

17:00 ДНК 18:00 Морские дьяволы-2 ("Бомба от фараона", «Чудовище поневоле», «Отпуск на Черном море», «Ледовое побоище», «Чувствуй себя как дома»)

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы-2 ("Бомба от фараона", «Чудовище поневоле», «Отпуск на Черном море», «Ледовое побоище», «Чувствуй себя как дома»)

23:30 Свидетели-2 (Жиголо)

00:25 Суд присяжных

01:25 Квартирный вопрос

02:30 И снова здравствуйте!

03:00 Стервы (Садо-мазо)

03:50 Дорожный патруль-4 (Старый друг)

04:50 Подозреваются все (Убийство в боулинге)

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале ТВ Центр

05:10 Естественный отбор

06:00 Настроение

08:05 Доктор И… (Выпуск от 10 июля)

08:40 Живет такой парень

11:30 События

11:50 Гранчестер (1-я серия)

12:43Гранчестер (2-я серия)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи (Карман, полный ржи)

17:00 Естественный отбор (Шоколад тёмный)

17:50 Узнай меня, если сможешь (27-я серия)

18:43Узнай меня, если сможешь (28-я серия)

19:40 События

20:00 Право голоса

22:00 События

22:30 Осторожно, мошенники! (Соседи-вредители)

00:00 События. 25-й час 00:35 «Хроники московского быта. „Левые“ концерты»

01:25 Разбитый горшок президента Картера

02:15 Петровка, 38 02:35 Мисс Марпл Агаты Кристи (Испытание невинностью)

04:25 Мой герой (Дмитрий Назаров)

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

06:35 Пленницы судьбы (Глафира Ивановна Ржевская)

07:00 Новости культуры

07:05 В лесах и на горах (7-я серия)

07:50 Гай Юлий Цезарь

08:00 Новости культуры

08:05 Пешком… (Москва киношная)

08:30 Кортик (1-я серия)

09:40 Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Следствие ведут ЗнаТоКи ("Дело №5 — Динозавр", 1-я серия)

12:25 Диккенсиана (6-я серия)

13:25 Агатовый каприз Императрицы

13:50 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:10 Письма из провинции (Карачаево-Черкесия)

15:40 Мир Стоунхенджа (2-я серия — «Эпоха предков»)

16:35 Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского (С. Прокофьев. Концерт №1 для скрипки с оркестром. Фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта»)

17:30 Пленницы судьбы (Глафира Ивановна Ржевская)

18:00 В лесах и на горах (7-я серия)

18:45 Вспомнить всё. Голограмма памяти

19:30 Новости культуры

19:45 Мир Стоунхенджа (2-я серия — «Эпоха предков»)

20:40 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Больше, чем любовь (К 85-летию со дня рождения Элема Климова)

21:35 Екатерина (11-я и 12-я серии)

22:55 Лимес. На границе с варварами

23:15 Новости культуры

23:35 Двадцатый век. Потеря невинности (2-я серия — «Тело»)

00:05 Диккенсиана (6-я серия)

01:05 Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского (С. Прокофьев. Концерт №1 для скрипки с оркестром. Фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта»)

02:00 Вспомнить всё. Голограмма памяти

02:40 Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:10 Есть только миг…

06:30 Дорога в Россию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала

11:00 День до…

11:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала

13:30 День до…

14:00 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж (Чемпионат мира. Live)

14:30 По России с футболом

15:00 Новости

15:05 Все на Матч! ЧМ-2018

15:40 Футбол. «Суперкубок Легенд». Прямая трансляция из Москвы (Россия — Франция)

16:30 Футбол. Чемпионат мира-2018

18:30 «Домой». Специальный репортаж (Домой)

19:00 «Сборная России. Live». Специальный репортаж (Сборная России. Live)

19:30 Новости

19:35 Все на Матч! ЧМ-2018

20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018

22:55 Все на Матч! ЧМ-2018

23:40 Новости

23:45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж (Чемпионат мира. Live)

00:05 Все на Матч!

00:25 Смешанные единоборства. UFC (С. Миочич — Д. Кормье. М. Холлоуэй — Б. Ортега)

02:30 Смешанные единоборства. RCC. Трансляция из Екатеринбурга (А. Емельяненко — В. Пешта. В. Немков — К. Ф. де Абреу)

04:20 Борг/Макинрой

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале СТС 05:15 Ералаш

06:00 Смешарики

06:35 Команда Турбо

07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана

07:25 Три кота

07:40 Том и Джерри

08:30 Кухня

09:30 Уральские пельмени (Любимое)

10:00 Замуж на 2 дня 12:05 Шпион по соседству

14:00 Кухня

18:30 Уральские пельмени (Любимое)

19:00 «Шоу „Уральских пельменей“

20:15 Элвин и бурундуки-2 22:00 Смокинг

00:00 „Шоу „Уральских пельменей“

00:30 Уральские пельмени (Любимое)

01:00 Вмешательство

02:40 Выжить после

03:40 Крыша мира

04:40 Это любовь

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале РЕН ТВ

05:00 Документальный проект

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

11:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Документальный проект

15:55 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Константин

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Антропоид

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман

04:30 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (12-я серия)

06:00 ТНТ. Best (5-я серия)

06:30 ТНТ. Best (6-я серия)

07:00 ТНТ. Best (7-я серия)

07:30 ТНТ. Best (8-я серия)

08:00 ТНТ. Best (9-я серия)

08:30 ТНТ. Best (10-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Улица (39-я серия)

12:00 Улица (40-я серия)

12:30 Битва экстрасенсов (276-я серия)

14:00 Студия Союз (10-я серия)

14:30 Студия Союз (10-я серия)

15:00 Студия Союз (12-я серия)

16:00 Студия Союз (13-я серия)

17:00 Студия Союз (15-я серия)

18:00 Студия Союз (18-я серия)

19:00 Студия Союз (19-я серия)

19:30 Студия Союз (19-я серия)

20:00 Остров (37-я серия)

20:30 Остров (38-я серия)

21:00 Импровизация (79-я серия)

22:00 Stand Up. Дайджест (106-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:05 Импровизация (14-я серия)

02:05 Импровизация (15-я серия)

03:05 Где логика? (13-я серия)

04:00 Где логика? (14-я серия)

Телепрограмма на 10 июля 2018 на канале Домашний

05:25 6 кадров

05:30 Джейми: обед за 30 минут (36-я и 37-я серии)

06:30 6 кадров

07:00 Понять. Простить (23-я серия — „Тест на отцовство“)

07:30 По делам несовершеннолетних (687-я и 688-я серии)

09:35 Давай разведёмся! (289-я и 290-я серии)

11:35 Тест на отцовство (12-я серия)

12:35 Понять. Простить (469-я серия — „Прекрасная генеральша“, 470-я серия — „Наваждение Кирилла“, 24-я серия — „Работа жены“)

14:15 Русалка (1-я и 2-я серии)

18:00 6 кадров

19:00 Спасти мужа (1-я — 4-я серии)

22:40 Глухарь. Продолжение (94-я серия — „Опьянение“)

23:35 6 кадров

00:30 Глухарь. Продолжение (95-я серия — „Герой“)

01:30 Женская интуиция-2 (1-я и 2-я серии)

04:05 Понять. Простить (469-я серия — „Прекрасная генеральша“, 470-я серия — „Наваждение Кирилла“)

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