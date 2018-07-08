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Федорович об эффективности удаленной работы
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Федорович об эффективности удаленной работы 

Sputnik Узбекистан 5 часов назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Федорович о неэффективности удаленной работы\: много слышу, но не наблюдаю"То, что нам регулярно говорят о том кризисе, таком планетарном, я о нем много слышу, но не наблюдаю. Кризис больше спроецирован и преследует одну цель — формировать у нас некое тревожное состояние и из этого тревожного состояния извлечь некую тенденцию в рамках которой мы все должны беспокоиться о потере рабочего места и стремиться это рабочее место либо сохранить, либо приобрести в ближайшем обозримом будущем", — рассказал Федорович.
Психиатр отметил что, единственный класс населения, который не вписывается в это — подростки.
"Молодые специалисты совершенно спокойно себя чувствуют, говорят, что мы будем работать удаленно, при этом мы понимаем, что этот самый специалист валяется под пальмой где-то на пляже, рядом с ним клавиатура, и он нажимает кнопочку, а смс оповещения о том, что на его счет упала определенная сумма, поддерживает эту идею. При этом этот специалист совершенно не заморачивается о том, насколько он эффективен, насколько он может быть интересен этот компании", — пояснил психотерапевт Федорович в эфире радио Sputnik.
С одной стороны, речь идет об эффективности, а с другой — о том, что для человека очень важно разделять личную жизнь и рабочее время. Если мы все это смешаем воедино, мы получим очень управляемый биологический механизм, для которого в рамках офиса предусмотрено вообще все, отметил Федорович.
"Ему не только не хочется идти домой, но и в этом нет необходимости, потому что по нынешним меркам офис должен обеспечивать человеку все — обеспечивать замкнутый физиологический цикл", — подчеркнул он.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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