О футбольном счастье и футбольной трагедии

Сейчас говорят о боли, которую испытал Смолов, сидя в центре поля после игры с Хорватией. Его можно понять. Заодно поймите мою личную боль от вчерашнего матча. И боль миллионов людей, которые были одной ногой в полуфинале.

Я далек от поиска виновных в поражении. Сборная России и вся Россия вообще не проиграла на ЧМ. Мы все выиграли наш русский Мундиаль! Мы его покидаем с высоко поднятой головой! С гордостью за Акинфеева, Головина, Зобнина, Фернандеса, Дзюбу. Со слезами на глазах мы провожаем из большого футбола Сергея Игнашевича , который этой ночью завершил свою великую, настоящую мужицкую, выдающуюся карьеру.

Еще раз перечитайте свои сообщения про «пенсионера» Игнашевича, которые вы оставляли перед ЧМ, и пусть вам будет стыдно.

Но, друзья, вся наша команда на этом чемпионате выпрыгнула выше головы. Выше всех голов. Самая слабая сборная за всю историю отечественного футбола, добилась самого выдающегося достижения на ЧМ!

Специалисты еще долго будут говорить о тактике, физике, прессинге и других составляющих успеха национальной команды и Станислава Черчесова . Но я скажу только об одном футболисте, который не смог. Федор Смолов , лучший русский бомбардир РФПЛ, не смог выпрыгнуть выше головы. Он единственный в команде, который прыгнул ниже дна.

На турнире, который в его жизни может не повториться. У себя на Родине, в России. Претензия к Смолову не за пенальти, поймите. Фернандес тоже не забил пеналь. Но Марио пахал за троих весь ЧМ, умирал на поле.

Он в каждом — в каждом! — матче был лучшим, посмотрите статистику. Бразилец с русской душой. А Федя в каждом матче был худшим. В каждом! Как можно было подойти к ЧМ в таком разобранном психологическом и физическом состоянии?!

Мне искренне жаль нападающего, но посмотрите на контрасте на то, как подошел к ЧМ Артем Дзюба ! При одинаковых возможностях, один вошел в пантеон героев, другой в бесславие. Не Смолов проиграл матч с Хорватией, но Смолов проиграл всё.

И здесь, конечно, вопросы не только к Смолову. Вопросы к Черчесову. Стас давал Смолову шансы в каждой игре. Но Федя провалил даже матч с Саудовской Аравией, когда в составе сборной России не забил только повар команды и массажист!

Но Черчесов ставил и ставил неготового футболиста.

Время шло, Федор мог сходить к психологу, гадалке, причаститься и исповедовать в храме, выпить абсента, набить тауровки на веки и нёбо, сделать все, что угодно, но переломить себя и в последнем матче показать, что он не зарисованная бесполезными татухами гламурная кукла, а настоящий русский бомбардир, боец, мужчина, которым он всегда был.

Мне больно и за Смолова, и за всех нас, за себя, за свои эмоции.

Но сейчас мне больно еще и за молодого нападающего ЦСКА Федора Чалова , 20-летнего парня, которого Саламыч в самый последний момент отцепил от сборной. Зачем, дорогой Стас?!

Зачем ты не взял мальчишку на ЧМ, ведь туда же ты прицепил Владимира Габулова ! Федя Чалов мог и струсить на ЧМ, а мог бы заиграть как Бог. Но Чалов точно бы не был балластом, которым стал Смолов. Или мне просто хочется верить в это…

Этот пост не про Смолова, хотя и про трагедию Смолова.

В любом случае, сборная России — я горжусь вами!

Вы сделали нас счастливыми! Спасибо!