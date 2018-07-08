Отец Озила: из Месута сделали козла отпущения, на его месте я бы ушёл из сборной

Мустафа Озил, отец полузащитника сборной Германии Месута Озила, раскритиковал болельщиков команды за свист в адрес его сына и требование отстранить его за встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

«Слова о том, что Месута нужно было отстранить от сборной из-за встречи с Эрдоганом, — это настоящая наглость. Ему надоело объясняться, он больше не хочет постоянно защищаться. Он играет за сборную Германии уже девять лет и становился с ней чемпионом мира. Он многое дал этой стране. Так происходит всегда: если мы побеждаем, то делаем это вместе. А если проигрываем, то виноват Озил? Сейчас ему свистят с трибун, из Месута сделали козла отпущения. Конечно, я могу понять его чувства.

Отношение болельщиков к Месуту несправедливо. Он должен сам принять решение, но на его месте я бы сказал: «Большое спасибо, но с меня довольно!» — цитирует отца футболиста Yahoo со ссылкой на Bild

Сборная Германии на чемпионате мира — 2018 впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. Команда заняла последнее, четвёртое, место в квартете с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.