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Отец Озила: из Месута сделали козла отпущения, на его месте я бы ушёл из сборной
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Отец Озила: из Месута сделали козла отпущения, на его месте я бы ушёл из сборной 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мустафа Озил, отец полузащитника сборной Германии Месута Озила, раскритиковал болельщиков команды за свист в адрес его сына и требование отстранить его за встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
«Слова о том, что Месута нужно было отстранить от сборной из-за встречи с Эрдоганом, — это настоящая наглость. Ему надоело объясняться, он больше не хочет постоянно защищаться. Он играет за сборную Германии уже девять лет и становился с ней чемпионом мира. Он многое дал этой стране. Так происходит всегда: если мы побеждаем, то делаем это вместе. А если проигрываем, то виноват Озил? Сейчас ему свистят с трибун, из Месута сделали козла отпущения. Конечно, я могу понять его чувства.
Отношение болельщиков к Месуту несправедливо. Он должен сам принять решение, но на его месте я бы сказал: «Большое спасибо, но с меня довольно!» — цитирует отца футболиста Yahoo со ссылкой на Bild.
Сборная Германии на чемпионате мира — 2018 впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. Команда заняла последнее, четвёртое, место в квартете с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.
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