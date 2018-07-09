Хорватский футбольный союз принес извинения России

Хорватский футбольный союз (HFS) принес извинения за действия защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича, сообщает "Советский спорт"

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА).

"HFS извиняется перед российской общественностью за поведение представителей своей делегации. Вукоевич и Вида также приносят извинения за свои слова, в которые они не хотели вкладывать политический подтекст, однако которые оказались двусмысленными и оставляли место для различных толкований", — говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте федерации.