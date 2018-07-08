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Харри Магуайр: «Во втором тайме матча со шведами мы были немного небрежными»
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Харри Магуайр: «Во втором тайме матча со шведами мы были немного небрежными» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник сборной Англии Харри Магуайр — о победе над сборной Швеции (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2018.
— Мы чувствовали, что доминировали сегодня на протяжении всего матча, мы контролировали игру, — цитирует англичанина официальный сайт ФИФА. — Хотя во второй половине мы были немного небрежными. Мы знали, над чем нам надо работать.
В полуфинале англичане сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» 11 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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