​Сёмин: «На этом чемпионате мира наша сборная была прекрасна»

Главный тренер «Локомотива» и экс-наставник сборной России Юрий Сёмин отметил уровень игры команды на домашнем чемпионате мира.

"Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной", — отметил Сёмин. «Но самым важным считаю то, что нам нужно сейчас осознать, какую роль в жизни наших людей занимает футбол. Наша национальная сборная была прекрасна на этом чемпионате. Мы на этих хороших эмоциях должны четко и ясно представлять, что футбол — это великая игра, которой нужно уделять много внимания для развития.

Если говорить про команду, то все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается. И они все стали сильнее. Я думаю, что после этого чемпионата на нашу сборную перестанут вываливать весь негатив, который присутствовал еще месяц назад. Футбол ощутит поддержку».

Сборной России удалось дойти до 1/4 финала ЧМ-2018. В матче за выход в полуфинал россияне проиграли хорватам в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 — по пенальти).