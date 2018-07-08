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Пьер Гасли: «Из-за двигателя мы теряем много времени на прямых»
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Пьер Гасли: «Из-за двигателя мы теряем много времени на прямых» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли выразил недовольство квалификацией «Гран-при Великобритании». Француз показал только 14-й результат.
— Это не такой плохой результат в итоге, поскольку у нас были проблемы во время свободных заездов, — цитирует F1i Гасли. — После аварии Хартли в практике команда решила изменить мою подвеску, потому что мы до сих пор не знаем, из-за чего случилась авария.
Если посмотреть телеметрию, видно, что в поворотах мы хороши, но скорость на прямых слишком низкая. Шасси хорошее, но из-за двигателя теряем слишком много времени. Посмотрим, что можно сделать в гонке. Но с учетом нехватки максимальной скорости справиться с конкурентами будет сложно.
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