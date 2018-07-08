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Тайное становится явным: Юрий Дудь раскрыл секрет победы хорватов
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Тайное становится явным: Юрий Дудь раскрыл секрет победы хорватов 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: страница Колинды Грабар-Китарович в ФейсбукеТайное становится явным: Юрий Дудь раскрыл секрет победы хорватовЕще до начала игры Юрий Дудь выложил видео, на котором рассказал: оказывается, у сборной Хорватии есть «живой талисман»: певец Младен Грдович. Считается, что, когда 59-летний исполнитель романтических песен приходит на матч, сборная всегда выигрывает.
Поэтому, по словам Юрия Дудя, хорваты всей командой скинулись на билет Младену Грдовичу в Сочи», чтобы он мог прилететь и поболеть за своих. Вообще, Хорватия показала себя как одна из самых неформальных сборных — не только футболистов, но и болельщиков. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетала на игры своей сборной обычным рейсом, а после побед плясала вместе с футболистами — видео зажигательного танца госпожа президент выложила на свою страницу в Фейсбуке.
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