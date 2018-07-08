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Курганские болельщики разочарованны, но счастливы
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Курганские болельщики разочарованны, но счастливы 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
К долгожданному матчу Россия-Хорватия курганские болельщики готовились заранее. Что только они не делали: разукрашивали лица в национальные цвета, рисовали на асфальте российский триколор и писали кричалки и запасались флагами, дудками и прочей фанатской атрибутикой.
Ближе к началу матча на стоянке около кинотеатра «МИР» в микрорайоне Восточный, где на огромном экране транслировали матч, начали собираться болельщики. Люди приезжали семьями, с друзьями и соседями. Самые предприимчивые делали ставки на результат игры. Некоторые держали кулачки за наших спортсменов, были и те, кто молился о победе.
Городские спорт-бары в этот вечер тоже не пустовали. Пропустить кружечку-другую пивка и посмотреть футбол — мечта любого мужчины.
Да и в курганских дворах было не спокойно. Из открытых окон слышались поддерживающие вопли и радостные крики. Когда уже, наконец, стало понято, что сборная России проиграла сборной Хорватии, народ упокоился. Однако разочарованных в матче было мало.
После трансляции, некоторые курганцы оправились на Центральную площадь, в надежде на повторение недавнего победного митинга. Но, центр города был пуст. Наряды полиции были готовы встретить фанатов и не допустить беспорядки.
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