«Лацио» нацелился на форварда «Милана»

Форвард «Милана» Фабио Борини попал в сферу интересов «Лацио».

Как сообщает Football Italia, в трансфере игрока заинтересован наставник «орлят» Симоне Индзаги.

В минувшем сезоне на счету Борини 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах.