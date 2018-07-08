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«Лацио» нацелился на форварда «Милана»
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«Лацио» нацелился на форварда «Милана»
Soccer News
4 часа назад
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Фото:
Soccer News
Форвард «Милана»
Фабио Борини
попал в сферу интересов «Лацио».
Как сообщает Football Italia, в трансфере игрока заинтересован наставник «орлят» Симоне Индзаги.
В минувшем сезоне на счету Борини 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах.
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