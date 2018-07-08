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На этапе NASCAR в Дайтоне столкнулись 20 машин, гонку выиграл Джонс
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На этапе NASCAR в Дайтоне столкнулись 20 машин, гонку выиграл Джонс 

Чемпионат.com 4 часа назад
Минувшей ночью в Дайтона-Бич (штат Флорида, США) состоялась очередная гонка NASCAR Cup. Победу в ней одержал Эрик Джонс, второе место занял Мартин Труэкс, а тройку лучших замкнул Эй Джей Алмендингер.
Гонка была отмечена массовым завалом с участием 20 машин, в который были вовлечены Брэд Кезеловски, Дэнни Хэмлин, Курт Буш и Джои Логано.
NASCAR. Дайтона-Бич. Гонка
1. Эрик Джонс (Joe Gibbs Racing) 2. Мартин Труэкс (Furniture Row Racing) 3. Эй Джей Алмендингер (JTG Daugherty Racing) 4. Кейси Кейн (Leavine Family Racing) 5. Крис Буше (JTG Daugherty Racing) 6. Тай Диллон (Germain Racing) 7. Мэтт ДиБенедетто (Go FAS Racing) 8. Райан Ньюман (Richard Childress Racing) 9. Остин Диллон (Richard Childress Racing) 10. Алекс Боумэн (Hendrick Motorsports).
Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице NASCAR в Youtube.
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