ФИФА может дисквалифицировать Виду за выкрик «Слава Украине» после победы над Россией (видео)

Игра, прошедшая 7 июля в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти. После матча в соцсетях появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич посвятили успех Украине.

Вида и Вукоевич ранее долгое время защищали цвета киевского «Динамо».

Позже Домагой Вида, забивший мячи в ворота сборной России с игры и с пенальти, назвал этот ролик шуткой.

— Я не хотел никого задеть этим и не понимаю, как это может быть воспринято, кроме шутки. Я люблю русских людей, мне нравится в России. Также у меня есть много друзей в Украине, я провел там много времени. Я понимаю, что футбол вне политики, — сказал защитник.

Тем не менее ФИФА может рассмотреть это дело и вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает возможность дисквалификации игрока на два матча и денежный штраф.